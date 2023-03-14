В Симферополе 15 марта отключат свет на 12 улицах

Свет пропадет с 8 утра до 5 вечера. Фото: архив КП
15 марта отдельные микрорайоны Симферополя временно останутся без электричества. Свет пропадет на 12 улицах и в 6 садовых товариществах. Судя по адресам отключение затронет относительно небольшую часть столичного города.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с восьми утра до пяти вечера, - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», ведь именно это предприятие отвечает за снабжение электротоком столицы региона.
Где не будет света 15 марта в Симферополе с 8.00 до 17.00:
улица Ковыльная, 3-5А ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 1-12;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 1-12;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;
улица Панфиловцев, 1-36;
улица Сельвинского, 96-100 ;
улица Луговая, 22А-50 , 91А-131 ;
микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
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