В Симферополе 15 марта отключат свет на 12 улицах

Свет пропадет с 8 утра до 5 вечера. Фото: архив КП

15 марта отдельные микрорайоны Симферополя временно останутся без электричества. Свет пропадет на 12 улицах и в 6 садовых товариществах. Судя по адресам отключение затронет относительно небольшую часть столичного города.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с восьми утра до пяти вечера, - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго», ведь именно это предприятие отвечает за снабжение электротоком столицы региона.

Где не будет света 15 марта в Симферополе с 8.00 до 17.00:

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Кечкеметская, 134-168 , 109А-115 ;

улица Панфиловцев, 1-36;

улица Сельвинского, 96-100 ;

улица Луговая, 22А-50 , 91А-131 ;

микрорайон Каменка: садовые товарищества «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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