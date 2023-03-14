В Симферополе ремонтируют путепроводный мост на восточном обходе города

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

В Симферополе в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют путепроводный мост на восточном обходе города, на Московском шоссе. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

– В процессе строительно-монтажных работ на объекте специалисты укрепят поврежденные железобетонные конструкции и опоры, заменят тротуарные блоки и обновят 139,8 погонных метра дорожного покрытия искусственного сооружения, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на выполнение работ в 2023 году предусмотрено около 325 миллионов рублей. Текущая готовность составляет 4%.

Ранее сообщалось, что в Крыму к 2025 году намерены привести к нормативному состоянию 50% дорог. В планах, в частности, завершить строительство первого этапа южного обхода Симферополя.

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