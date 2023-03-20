Погода на 20 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

Крымская весна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 марта на Крымском полуострове пройдет относительно комфортно.

- Без существенных осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный до 14 м/с. Днем тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +10°…+12°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +10…+11°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +7…+8°, северо-западный ветер 6-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +8…+10°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+9°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +8…+11°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +9…+11°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +8…+11°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +7…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50