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НовостиОбщество20 марта 2023 6:54

С улиц Симферополя исчезли кашпо с весенними цветами

Поиском виновных займется полиция
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Часть капшо были украдены через несколько дней после их установки коммунальниками. Фото: администрация Симферополя

Часть капшо были украдены через несколько дней после их установки коммунальниками. Фото: администрация Симферополя

С центральных улиц Симферополя исчезли кашпо с весенними цветами. Несколько дней назад ими украсили крымскую столицу сотрудники «Горзеленхоза» и МБУ «Город».

Как сообщает администрация Симферополя, в некоторых местах коммунальники не досчитались самих кашпо, а где-то цветы исчезли вместе с землей.

Весенние цветы исчезли вместе с землей. Фото: администрация Симферополя

Весенние цветы исчезли вместе с землей. Фото: администрация Симферополя

- К огромному сожалению, часть цветов и кашпо украдены,- сообщили в администрации.

Власти города заявили, что не оставят ситуацию без внимания. Поиском виновных займется полиция.

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