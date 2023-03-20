Подводные лодки Черноморского флота провели торпедные стрельбы в море

Подводные лодки провели стрельбы в рамках учений. Фото: отдел информационного обеспечения ЧФ.

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Старый Оскол» Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы в море рамках учений. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

- В ходе мероприятия подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб, - говорится в сообщении.

Условную морскую цель для торпедного оружия подлодок на безопасной дистанции имитировал один из кораблей флота.

Стрельбы выполнялись практическими торпедами. После учения их поднял из воды катер-торпедолов.

Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников.

Эффективность применения торпедного оружия оценят после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

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