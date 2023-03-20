В Севастополе мужчина украл из фургона 76 шоколадок

Мужчина воспользовался тем, что водитель забыл закрыть дверь фургона. Фото: скриншот из видео полиции Севастополя

В Севастополе 38-летний мужчина украл из незапертого фургона 76 плиток шоколада. Мужчина воспользовался тем, что водитель не закрыл дверь авто.

- Находясь возле рынка, подозреваемый заметил, что во время разгрузки грузового автомобиля водитель оставил дверь в фургон незакрытой и решил воспользоваться этим. Он быстро похитил из кузова пакет с находившимися в нём шоколадными плитками, и скрылся, - сообщили в полиции города-героя.

Шоколадки мужчина продал, а вырученные за них деньги (около 5 тысяч рублей) потратил на алкоголь.

При этом несколькими днями ранее этот же севастополец вынес из супермаркета бутылку виски, восемь упаковок кофе, несколько шоколадных батончиков и пакет орехов на общую сумму 4,5 тысяч рублей. Продукты питания он продал случайным прохожим, а виски выпил.

Мужчину задержали. Доказательством его причастности к кражам в обоих случаях стали записи с камер видеонаблюдения.

Против севастопольца завели уголовные дела. Его грозит до двух лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50