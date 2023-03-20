В очереди на паромную переправу со стороны Кубани стоят всего четыре автомобиля

Паромная переправа возобновила работу в ночь на 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту Фото: Дмитрий СТЕШИН

Очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани ожидают всего четыре машины. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

- С утра 20 марта на парковке в поселке Ильич находятся четыре автомобиля. На месте работают волонтеры, - сообщает Оперштаб.

Отмечается, что всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

За сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий», «Ейск» и «Мария» перевезли в Крым 310 машин и 363 пассажира.

Всего с начала работы Керченской переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны паромы перевезли более 107,7 тысяч пассажиров, 85,4 тысячи автомобилей и свыше 10,3 тысяч железнодорожных вагонов.

Напомним, согласно ограничениям, которые продолжают действовать в Краснодарском крае, переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

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