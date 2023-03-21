Погода на 21 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Симферополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 марта на Крымском полуострове пройдет по накатанной колее – серенько и прохладно.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +11...+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Днем тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +10…+11°, западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+10°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +10…+11°, южный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+9°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +9…+12°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Армянске +9…+10°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +8…+12°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +7…+10°.

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