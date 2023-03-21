В Крыму за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19

За сутки в ковид-стационары РК госпитализировали шесть человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали шесть человек. Об этом утром 20 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев нет. Выздоровели 66 человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 676 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 206 002 человека выздоровели, 5 425 скончались.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за минувшие сутки выявили шесть новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы два человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.
– Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, – говорится в сводке.
Сейчас в ковид-стационарах города находятся 80 пациентов, из них 71 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны семь человек.
С начала пандемии коронавирусом заболели 100 334 севастопольца, выздоровели 97 414.
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