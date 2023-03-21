Поменяют галстуки на кеды: крымские мэры сдадут нормы ГТО

Нормативы ГТО главы крымских муниципалитетов будут сдавать по четырем дисциплинам Фото: Олег УКЛАДОВ

Главы крымских муниципалитетов проверят свои физические возможности. Мэры городов сдадут нормы ГТО. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

- Перед сдачей в Евпатории пройдет заседание профильной комиссии, - говорится в сообщении.

Нормативы ГТО главы крымских муниципалитетов будут сдавать по четырем дисциплинам: бег, наклон вниз, подтягивание - отжимание - подъем гири и пресс. Женщины-мэры таскать гири не будут: это упражнение заменят на занятие на низкой перекладине.

Мероприятие состоится в среду, 22 марта, в Евпатории.