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НовостиОбщество21 марта 2023 8:49

Поменяют галстуки на кеды: крымские мэры сдадут нормы ГТО

Главы крымских муниципалитетов сдадут нормы ГТО
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Нормативы ГТО главы крымских муниципалитетов будут сдавать по четырем дисциплинам

Нормативы ГТО главы крымских муниципалитетов будут сдавать по четырем дисциплинам

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главы крымских муниципалитетов проверят свои физические возможности. Мэры городов сдадут нормы ГТО. Об этом сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

- Перед сдачей в Евпатории пройдет заседание профильной комиссии, - говорится в сообщении.

Нормативы ГТО главы крымских муниципалитетов будут сдавать по четырем дисциплинам: бег, наклон вниз, подтягивание - отжимание - подъем гири и пресс. Женщины-мэры таскать гири не будут: это упражнение заменят на занятие на низкой перекладине.

Мероприятие состоится в среду, 22 марта, в Евпатории.