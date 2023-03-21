Вода из Северо-Крымского канала начнет поступать на поля с середины апреля

В сады аграриев вода начнет поступать уже в апреле Фото: Ирина ГЕРЦ

С середины апреля 2023 года воду из Северо-Крымского канала начнут подавать аграриям для полива. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в ходе заседания под руководством главы республики Сергея Аксенова.

Поступать аграриям вода начнет уже с середины апреля. Это произойдет по утвержденным ранее заявкам.

- В текущем году на цели орошения в Крыму запланирован объем водоподачи 264 млн кубометров. Из них по системе Северо-Крымского канала около 245 млн кубометров, - подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Отмечается, что по государственным системам, площадь орошения в Крыму в 2023 году составляет более 44 тысяч га. Более 38 тысяч из них - от Северо-Крымского канала.