Мошенники за неделю украли у крымчан 27,5 миллионов рублей

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка или полицейскими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 13 по 19 марта полицейскими зарегистрировано 90 заявлений граждан, которые попали на уловки дистанционных мошенников и передали им более 27,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Больше всего люди поддаются на «правдоподобные» телефонные звонки, где мошенники представляются полицейскими или сотрудниками банка.

- Так, неизвестный, по телефону представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил жительницы Евпатории, что ее дочь пострадала в ДТП и нуждается в срочной медицинской помощи. Расстроенная женщина сразу же передала через курьера 1 миллион 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Еще две жительницы Евпатории предали мошенникам на «неотложное лечение родственницы» 650 тысяч рублей и за «освобождения от уголовной ответственности дочери за совершенное ДТП» 100 тысяч рублей.