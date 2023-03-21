В 2023 году крымчан ожидают четыре дополнительных выходных дня

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
В Крыму объявили четыре дополнительных выходных дня в 2023 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
– Подписан указ об объявлении дополнительных выходных в связи с празднованием Пасхи – 17 апреля, Ораза-байрама – 21 апреля, Троицы – 5 июня и Курбан-байрама – 30 июня, – написал Аксенов на свой странице во «ВКонтакте».
Он отметил, что в республике с уважением относятся к духовным традициям всех народов Крыма.
– Межконфессиональный и межнациональный мир – важнейшая основа нашего общества, – добавил Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил, что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов, а также специалистов для сокращения времени на проверку автомобилей. Сейчас специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто.
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