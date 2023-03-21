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НовостиПроисшествия21 марта 2023 10:16

Жительница Севастополя фиктивно прописала в своем доме 13 иностранцев

Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей
Виктория ШЕВЧЕНКО
Суд оштрафовал хитрую женщину на 50 тысяч рублей

Суд оштрафовал хитрую женщину на 50 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Севастополя с апреля по июль 2022 года за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет в своем частном доме 13 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

- При этом она не имела намерения предоставить им жилое помещение для фактического пребывания, лишив таким образом уполномоченные органы возможности осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета, - отметили в ведомстве.

Женщина признана виновной, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.