Минтранс РФ: Керченская паромная переправа 21 марта работает штатно

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 108 тыс. пассажиров
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 108 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 21 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 108 496 пассажиров, 86 111 единиц автотранспорта и 10 533 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 748 рейсов, – говорится в сообщении.
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.
Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.
Ранее глава Крыма сообщил, что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов, а также специалистов для сокращения времени на проверку автомобилей. Сейчас специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто.
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