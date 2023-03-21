Минтранс РФ: Керченская паромная переправа 21 марта работает штатно

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 108 тыс. пассажиров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 108 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 21 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 108 496 пассажиров, 86 111 единиц автотранспорта и 10 533 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 748 рейсов, – говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту. В настоящее время проезд по мосту разрешен легковым автомобилям и автобусам, водителям грузовиков приходится пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Ранее глава Крыма сообщил, что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов, а также специалистов для сокращения времени на проверку автомобилей. Сейчас специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50