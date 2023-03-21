На этой неделе подведут предварительные итоги работы глав муниципалитетов Крыма

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

На этой неделе в Крыму подведут предварительные итоги работы глав муниципалитетов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания Совета министров Республики Крым.

– С 1 апреля начнем оценивать работу непосредственно на местах, – написал он в своем телеграм-канале.

На заседании правительства республики Аксенов, помимо прочего, поручил привести в порядок территории у железнодорожных путей. По его словам, первое впечатление, которое складывается у туристов, должно быть положительным.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50