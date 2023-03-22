Погода на 22 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Крыму по утрам туманно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 марта на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- В ближайшие двое суток влажный воздух Средиземного моря станет причиной неустойчивого характера погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +13...+15°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Утром на побережье туман. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +9…+11°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +9°…+10°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…+10°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+10°, северный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +9…+10°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +10…+11°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +11…+13°, восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +10…+12°, восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +12…+13°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+10°.

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