В феврале 2023 года Крымская железная дорога перевезла около 600 тысяч пассажиров

Фото: ФГУП «КЖД»

Около 600 тысяч пассажиров перевезла Крымская железная дорога в феврале. Как сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта по вопросам железнодорожных перевозок и финансирования деятельности ФГУП «КЖД», в пригородном сообщении перевезено 402 958 пассажиров, поездами дальнего следования – 175 595.

– В феврале Крымская железная дорога перевезла 520,8 тысяч тонн грузов. Увеличились объемы перевозок железной руды, зерновых культур, строительных грузов, химикатов и сборных грузов, – сообщил он на заседании Совмина РК.

Ранее сообщалось, что в 2022 году число пассажиров Крымской железной дороги выросло на 33,4%. За год перевезено более 8,3 млн человек. Поездами дальнего следования воспользовались 2,6 млн пассажиров, пригородными поездами – 5.6 млн.

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