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НовостиОбщество21 марта 2023 13:06

Более 200 лавочек покрасят в парке имени Гагарина в Симферополе

Перед покраской работники МБУК «Парки столицы» обновляют элементы скамеек и регулируют крепления
Дмитрий Коренев
Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Гагарина приступили к покраске скамеек и урн. Об этом сообщает пресс-служба МБУК «Парки столицы», передает Крымское информационное агентство.

– Перед покраской работники МБУК «Парки столицы» проводят ремонтно-восстановительные работы для всех необходимых скамеек: обновляют элементы и регулируют крепления, – пишет агентство.

Всего предстоит покрасить более 200 лавочек и более 300 урн.

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