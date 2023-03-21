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НовостиОбщество21 марта 2023 13:15

Прокуратура требует от городских властей Керчи отремонтировать дорогу

На асфальте выявлены многочисленные дефекты
Виктория ШЕВЧЕНКО
Прокуратура будет контролировать устранение нарушений

Прокуратура будет контролировать устранение нарушений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После размещенной в сети Интернет публикации о ненадлежащем состоянии дороги на улице Льва Толстого в Керчи, была проведена прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

- Проверка выявила несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, в том числе многочисленные дефекты, выбоины дорожного покрытия. В этой связи прокурор внес главе администрации города представление, - сообщили в ведомстве.

Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.

Напомним, в Севастополе прокуратура заставила городские власти убрать свалку строительных отходов.