Прокуратура требует от городских властей Керчи отремонтировать дорогу

Прокуратура будет контролировать устранение нарушений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После размещенной в сети Интернет публикации о ненадлежащем состоянии дороги на улице Льва Толстого в Керчи, была проведена прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
- Проверка выявила несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, в том числе многочисленные дефекты, выбоины дорожного покрытия. В этой связи прокурор внес главе администрации города представление, - сообщили в ведомстве.
Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.
Напомним, в Севастополе прокуратура заставила городские власти убрать свалку строительных отходов.