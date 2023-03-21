В Севастополе пьяная женщина перевернулась на машине с 5-летним ребенком в салоне

По счастливой случайности маленький пассажир не пострадал. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Вечером 20 марта 42-летняя женщина на легковушке в Севастополе, не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась. Как сообщает пресс-служба УМВД города-героя, авария произошла на улице Багрия.

- Установлено, что в салоне Mazda на момент ДТП, кроме автоледи, находились еще два пассажира, один из которых 5-летний ребенок, находившийся без детского удерживающего устройства и не пристегнут. По счастливой случайности маленький пассажир не пострадал в дорожной аварии, - сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, водитель иномарки имела явные признаки опьянения и сразу скрылась с места ДТП, забрав ребенка.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено место жительства женщины, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП. В отношении водителя составлены административные материалы.