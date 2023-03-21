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НовостиОбщество21 марта 2023 14:41

НКО Крыма проверят на эффективность использования грантов

В прошлом году на субсидии в рамках реализации государственной молодежной политики бюджет предусмотрел для НКО порядка 106 млн рублей, в этом - порядка 79 млн рублей
Дмитрий Коренев
Сергей Аксенов поручил новому руководителю Госкомитета молодежной политики РК проверить некоммерческие организации на предмет эффективности использования грантов

Сергей Аксенов поручил новому руководителю Госкомитета молодежной политики РК проверить некоммерческие организации на предмет эффективности использования грантов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил новому руководителю Госкомитета молодежной политики РК проверить некоммерческие организации на предмет эффективности использования грантов. Об этом пишет Крымская газета.

– До конца недели сделаем оценку субсидий, которые были выданы за 2022-2021 год, чтобы мы понимали их эффективность. Вам задача: на прозрачность проверить все, что было. Сейчас там занимаются следственные органы. Я за: надо помогать молодежной политике, однако сегодня время такое, которое требует вкладывать средства только в эффективные, результативные проекты, которые быстро приносят отдачу, – сказал Аксенов.

Субсидии НКО, предлагающим актуальные проекты, выделяются ежегодно. На сегодняшнем заседании Совмина РК были внесены изменения в постановление, регламентирующее порядок определения объема и предоставления грантов из республиканского бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными. В прошлом году на субсидии в рамках реализации государственной молодежной политики для НКО составили порядка 106 млн рублей, в этом - порядка 79 млн рублей.

Ранее во вторник Сергей Аксенов напомнил, что на этой неделе подведут предварительные итоги работы глав муниципалитетов. С 1 апреля начнутся выездные проверки.

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