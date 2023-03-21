НКО Крыма проверят на эффективность использования грантов

Сергей Аксенов поручил новому руководителю Госкомитета молодежной политики РК проверить некоммерческие организации на предмет эффективности использования грантов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил новому руководителю Госкомитета молодежной политики РК проверить некоммерческие организации на предмет эффективности использования грантов. Об этом пишет Крымская газета.

– До конца недели сделаем оценку субсидий, которые были выданы за 2022-2021 год, чтобы мы понимали их эффективность. Вам задача: на прозрачность проверить все, что было. Сейчас там занимаются следственные органы. Я за: надо помогать молодежной политике, однако сегодня время такое, которое требует вкладывать средства только в эффективные, результативные проекты, которые быстро приносят отдачу, – сказал Аксенов.

Субсидии НКО, предлагающим актуальные проекты, выделяются ежегодно. На сегодняшнем заседании Совмина РК были внесены изменения в постановление, регламентирующее порядок определения объема и предоставления грантов из республиканского бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными. В прошлом году на субсидии в рамках реализации государственной молодежной политики для НКО составили порядка 106 млн рублей, в этом - порядка 79 млн рублей.

Ранее во вторник Сергей Аксенов напомнил, что на этой неделе подведут предварительные итоги работы глав муниципалитетов. С 1 апреля начнутся выездные проверки.

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