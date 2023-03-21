В Ялте предложили создать аллею влюбленных

Любоваться деревом смогут все, а ухаживать будет город, отметила глава Ялты. Фото: Tg-канал Янины Павленко

В Ялте может появиться аллея влюбленных. О создании нового городского проекта задумались власти курортного города. Как сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Янина Павленко, присоединиться к акции и высадить деревья могут все желающие.

- На мысль вдохновил ялтинец Денис, который подарил своей девушке магнолию Суланжа, и сегодня они вместе высадили ее прямо на набережной, - написала Янина Павленко.

По словам Янины Павленко, сейчас решается вопрос о локации и списке растений, которые смогут высадить жители и гости курорта.

- Любоваться деревом смогут все, а ухаживать будет город, - заключила мэр.

Напомним, в Ялте на набережной есть скамья влюбленных, а рядом с ней дерево любви – платан Дункан. По легенде под ним проходили свидания известного поэта Сергея Есенина и Айседоры Дункан.