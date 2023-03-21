Путь с материка в Крым сократится уже в середине 2023 года

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

На всем протяжении дальнего западного обхода Краснодара, который станет частью трассы М-4 «Дон», полным ходом идут строительные работы. Открыть дорогу планируется на полгода раньше срока. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

- Запустить движение в обход Краснодара можно будет уже в середине 2023 года, а не в конце, как мы планировали ранее. Таким образом, уже летом автомобилисты смогут сократить время в пути на юг, минуя Краснодар, - сообщил Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, дорога заасфальтирована на 90% и на 95% завершено устройство земляного полотна, а также переустройство инженерных коммуникаций.

На объекте задействовано более 850 человек, свыше 110 единиц спецтехники и 135 единиц автотранспорта.

Дальний западный обход – дорога первой технической категории без светофоров и развязок в одном уровне. Съезд на нее с существующего хода М-4 «Дон» предусмотрен у станицы Марьянской. Новый скоростной участок строится в обход хутора Копанского, станиц Нововеличковской и Новотитаровской с выездом на 1305-м км трассы М-4 «Дон».

Реализация проекта является одной из задач в рамках развития дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту по поручению Президента России Владимира Путина.