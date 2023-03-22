Черноморский флот провел учение по уничтожению крылатых ракет

Фрегат «Адмирал Макаров». Фото: kchf.ru

Черноморский флот, совершенствуя боевые навыки, провел очередное плановое учение.

- Корабельная ударная группа ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров» сторожевого корабля «Пытливый», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек», «Грайворон», ракетных катеров «Р-60» и «Ивановец» выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В пресс-службе рассказали, что по замыслу учения противник атаковал отряд кораблей ЧФ крылатыми ракетами, с которыми и расправились боевые расчеты ПВО.

Также моряки ЧФ провели артиллерийские стрельбы по щитам-мишеням и имитаторам береговых целей. Были успешно уничтожены макеты плавающих мин и светящихся авиабомб, сброшенных на парашютах с самолетов.

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