В Крыму за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19

В ковид-стационары Республики Крым за сутки госпитализировали девять человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировали девять человек. Об этом утром 22 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 68 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 213 759 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 206 070 человек выздоровели, 5 425 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили десять новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы два человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, – говорится в сводке.

Сейчас в ковид-стационарах города находятся 64 пациента, из них 58 – с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки выписаны 18 человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 100 344 севастопольца, выздоровели 97 436.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50