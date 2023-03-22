Вода из Северо-Крымского канала вновь станет платной для крымских аграриев

Пустить днепровскую воду в канал планируется в апреле Фото: Ирина ГЕРЦ

Вода из Северо-Крымского канала в этом сезоне вновь станет платной для крымских аграриев, однако ее стоимость будет ниже средней по Южному федеральному округу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Ведется сбор заявок от водопользователей, планирующих полив своих сельхозугодий в этом сезоне, – написал Аксенов.

Он добавил, что пустить воду из Днепра в канал планируется в апреле. Все работы, в том числе очистка каналов и ремонт гидротехнических сооружений, идут по графику.

– Особое внимание уделено противопаводковым мероприятиям. Удалось снизить скорость движения воды и, соответственно, ее уровень. Сейчас рисков подтопления территорий, прилегающих к каналу, нет, – отметил Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что общий объем воды в крымских водохранилищах к концу февраля составил 170,5 млн кубометров, что на 7 млн кубометров больше, чем месяц назад, но на 17,64 млн кубометров меньше, чем год назад.

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