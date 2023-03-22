Жители Армянска, Красноперекопска и Евпатории лучше остальных крымчан сдают нормы ГТО

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Главы крымских муниципалитетов 22 марта сдадут нормы ГТО. Перед спортивным мероприятием в Евпатории прошло заседание профильной комиссии. Руководители районов и городских округов обсудили развитие физической культуры республики.

В лидерах рейтинга по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - города Армянск, Красноперекопск и Евпатория. Население именно этих городов наиболее заинтересовано в спортивных мероприятиях, в частности, в сдаче норм ГТО. Как отметила зампред Совмина Крыма Светлана Маслова, главам муниципалитетов необходимо уделить особое внимание развитию спорта республики.

- Мы находимся на 56 месте в таком рейтинге по всей России. Хоть за год нам удалось нарастить показатели, я все же думаю, что это не особо почетное для Республики Крым место, - подчеркнула Светлана Маслова.

Кировский, Первомайский и Белогорский районы Крыма по результатам работы в 2022-2023 годах оказались в аутсайдерах рейтинга по реализации спортивных мероприятий.