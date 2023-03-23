Погода на 23 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Крымская весна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 марта на Крымском полуострове чуть теплее, чем накануне.

- Из-за влажной воздушной массы со Средиземного моря местами пройдут небольшие дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +12...+14°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Днем тепло +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +13°…+15°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +12…+15°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +9…+10°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +11…+12°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +10…+11°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +12…+13°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +12…+14°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +12…+14°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+10°.

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