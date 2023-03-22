В Симферополе 23 марта отключат свет на 23 улицах и в 32 садовых товариществах Каменки

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

23 марта отдельные районы Симферополя временно останутся без электроснабжения. Плановые отключения света произойдут на 23 улицах, 2 переулках и в 32 садовых товариществах Каменского массива.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с восьми утра до пяти вечера, - сообщили в государственном унитарном предприятии Республики Крым «Крымэнерго», которое отвечает за снабжение столицы региона энергией.

Где не будет света в Симферополе 23 марта 2023:

улица Балаклавская, 32-54 , 35;

переулок Ореховый, 2-6 , 1-7 ;

улица Русская, 100-140А , 103;

переулок Русский, 2-8 , 1-9 ;

улица Трубаченко, 40-64 , 35-65 ;

улица Ковыльная, 12-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Грибная, 1-17 ;

улица Заповедная, 6, 7;

улица Локаторная, 3-17 ;

улица Лесопарковая,8;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4-32 , 3-39 ;

улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;

улица Запрудная, 1-7 ;

улица Приусадебная, 2-18 , 1-19 ;

улица Б. Куна, 43;

улица Ясная, 37;

улица Уркуста, 19; 49;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Полет», «Муромец», «Скала», «Автобусник», «Пчелка», «Энергия»; «Степное», «Урожай», «Молочник», «Шинник», «Домостроитель», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель», «Водник», «Бодрость», «Автомобилист», «Монтажник», «Консервщик», «Строитель», «Механизатор», «Маяк», «Энтузиаст», «Мечта», «Источник», «Дзержинец», «Дорожник», «Снежинка», «Авиатор», «Садко», «Металлист».

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