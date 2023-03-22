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НовостиПроисшествия22 марта 2023 12:25

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе уничтожением боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Такие мероприятия проводятся регулярно
Дмитрий Коренев
Сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту

Сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту

Фото: Иван МАКЕЕВ

Громкие звуки в Севастополе связаны с уничтожением боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Вижу сообщения на счет громких звуков. Это сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение боеприпаса времен ВОВ, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор пояснил, что такие мероприятия проводятся регулярно, минимум два раз в неделю, поэтому МЧС о них заранее не сообщает.

Напомним, ранее Развожаев сообщил, что сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту. Два из трех дронов сбили девушки-военнослужащие.

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