Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе уничтожением боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту Фото: Иван МАКЕЕВ

Громкие звуки в Севастополе связаны с уничтожением боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Вижу сообщения на счет громких звуков. Это сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение боеприпаса времен ВОВ, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор пояснил, что такие мероприятия проводятся регулярно, минимум два раз в неделю, поэтому МЧС о них заранее не сообщает.

Напомним, ранее Развожаев сообщил, что сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту. Два из трех дронов сбили девушки-военнослужащие.

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