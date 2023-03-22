Аксенов: последствия атаки беспилотников в Джанкое будут устранены в кратчайшие сроки

По словам Аксенова, нанесенные повреждения незначительны Фото: Евгений СТОЯНОВ

Повреждения, нанесенные зданиям в результате падения беспилотников, сбитых в районе Джанкоя 20 марта, будут устранены в ближайшее время. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль. Нанесенные повреждения незначительны, – написал Аксенов.

Он добавил, что органы власти и ответственные службы держат ситуацию на контроле.

Вечером 20 марта город Джанкой на севере Крыма подвергся атаке украинских беспилотников, начиненных взрывчаткой и шрапнелью, по ним отработала система ПВО. Пострадал один местный житель. Обломки дронов повредили здание техникума, магазин и несколько частных домов. После атаки в городе ввели режим ЧС муниципального уровня, рабочие группы оценивают ущерб.

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