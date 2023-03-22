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НовостиОбщество22 марта 2023 13:22

В Крыму за неделю с гриппом госпитализировали 335 человек

Всего заболели 7 648 человек
Дмитрий Коренев
В Республике Крым за неделю с 13 по 19 марта госпитализировали 335 заболевших гриппом и ОРВИ

В Республике Крым за неделю с 13 по 19 марта госпитализировали 335 заболевших гриппом и ОРВИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за неделю с 13 по 19 марта госпитализировали 335 заболевших гриппом и ОРВИ.

– По оперативным данным медицинских организаций, за период с 13 по 19 марта в Крыму общее количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю – 7 648, госпитализированы – 335, – сообщили корреспонденту Крымского информационного агентства в Минздраве Крыма.

Ранее в Минздраве Крыма сообщили, что 21 марта в республике выявили 83 новых случая заболевания COVID-19. В ковид-стационары госпитализировали девять человек.

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