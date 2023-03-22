«Крымавтодор» приступил к генеральной уборке дорог

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

ГУП РК «Крымавтодор» приступило к генеральной уборке дорог.

– Чистим дорожное полотно от грязи, моем проезжую часть, ограждения, знаки. На остановках: моем, чистим и красим. В дождливую погоду очищаем решетки, ливнестоки, для беспрепятственного пропуска воды. Моем после зимы памятники вдоль автомобильных дорог – дальше, поддерживаем их чистоту, – цитирует Крымская газета пресс-службу предприятия.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «Крымавтодор» получил новую дорожную технику: автогрейдеры, разметочные и подметально-уборочные машины, самосвалы и многое другое.

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