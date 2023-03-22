Развожаев опроверг информацию о пострадавших в после атаки беспилотников на Севастополь

Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале опроверг информацию о пострадавших в результате атаки беспилотников на Севастополь.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация со ссылкой на «источники в окружении» Развожаева, что в результате атаки дронов погибли военнослужащие и гражданские лица. По словам губернатора, эти сообщения распространяет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), цель которого – посеять панику среди горожан.

– Если видите ссылку на мое «окружение», на какие-то таинственные свои источники - это сразу должно насторожить. Я всегда пишу правду, какой бы она не была. Если бы при атаке беспилотников были жертвы, пострадавшие - сразу бы сообщил. В нашем городе такую информацию скрыть невозможно, – подчеркнул Развожаев.

Губернатор призвал в очередной раз призвал доверять лишь официальным источникам информации.

Напомним, ранее Развожаев сообщил, что сегодня утром Черноморский флот успешно отразил атаку трех надводных беспилотников на севастопольскую бухту. Два из трех дронов сбили девушки-военнослужащие. От взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях по улице Ленина повыбивало стекла, люди не пострадали.

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