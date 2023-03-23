Четвертый этап благоустройства Аллеи Героев в поселке под Джанкоем завершат до 1 ноября

Фото: администрация Джанкоя

На четвертый этап благоустройства Аллеи Героев в поселке Вольное под Джанкоем выделено 15 млн рублей, работы должны быть завершены до 1 ноября этого года. Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении подрядчика.

– Определить ООО «СГ-Строй» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) «Аллеи Героев», расположенной по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, пгт. Вольное, пр-т Октябрьский (4 этап), – цитирует текст документа Крымское информационное агентство.

Первый этап благоустройства Аллеи Героев в поселке Вольное стартовал в прошлом году.

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