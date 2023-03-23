В Керчи с 8 апреля начнет работать новый экскурсионный маршрут

Новый пешеходный маршрут «Старые улицы Керчи» начнет работать в городе-герое 8 апреля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый экскурсионный маршрут «Старые улицы Керчи» начнет работать в городе-герое 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Двухчасовая пешеходная экскурсия перенесет участников в Керчь второй половины XIX – первой четверти XX вв.

– Воронцовская, Николаевская, Строгановская…Так именовались некоторые улицы Керчи, носящие звучные имена сиятельных покровителей и благотворителей «Русской Помпеи», во второй половине XIX – первой четверти XX столетий. Кто были эти люди? Чем запомнились они и их дела в памяти города и горожан? Об этом и многом другом почитатели керченской старины могут узнать во время пешеходной экскурсии по улицам города, погружаясь в атмосферу «золотого века» Керчи, – рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Стоимость экскурсии – 300 рублей с человека. Записаться можно по телефону +7978-231-86-76.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50