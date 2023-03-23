Пьяная от алкоголя и наркотиков россиянка родила на дому двойню: девочка погибла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летнюю жительницу города Батайск Ростовской области обвинили в убийстве по неосторожности новорожденного ребенка.

Елена (имя изменено – ред.), как отмечают ее приятели, в последние годы употребляла наркотики и много алкоголя. А еще она родила семерых детей. Почти все дети появились на свет от разных мужчин, отмечает «КП-Ростов-на-Дону».

Последняя беременность застала Елену врасплох. Она не наблюдалась у врачей и не становилась на учет. В правоохранительных органах рассказали, что женщина все девять месяцев пила и употребляла наркотики.

Только в день родов дончанка узнала, что у нее двойня. Схватки у женщины начались на улице, но она побежала рожать к подруге и сказала, чтобы та не вызывала врачей. Мол, сможет родить и сама, такой опыт у нее уже был. В окружении нетрезвых приятельниц Елена родила сына, а после на свет появилась и дочь. Девочка даже не плакала, но скорую никто не вызывал. А через несколько часов малышка и вовсе перестала дышать.

Мертвую дочь женщина завернула в покрывало и спрятала в кладовке, а утром уехала вместе с сыном. Своей подруге она сказала, что дочку похоронит, как только появятся деньги. Но их все не было. О случившемся спустя несколько дней узнали правоохранители.

Позже экспертиза установила, что новорожденная умерла от отравления наркотиками. Кроме того, в крови девочки нашли алкоголь. В отношении неблагополучной матери возбудили уголовное дело, материалы отправлены в суд.

- Обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.