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НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:39

Симферополец продал Родину за 1300 долларов

Крымчанин, который передавал данные украинским спецслужбам, отправится в колонию на 12 лет
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Апелляционный суд оставил приговор в отношении мужчины без изменений

Апелляционный суд оставил приговор в отношении мужчины без изменений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Симферополец, передававший Украине сведения о работе российской авиации, отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

Задержали крымчанина в июне 2021 года. Апелляционный суд оставил приговор в отношении мужчины без изменений. Он обвиняется в совершении госизмены.

- В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова, - рассказали в пресс-службе ФСБ.

Полученные сведения симферопольский «радист» передавал по защищенному мессенджеру украинским спецслужбам.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи оставил приговор в силе.

Напомним, подробности этой истории КП-Крым сообщала в этом материале.