Симферополец продал Родину за 1300 долларов

Апелляционный суд оставил приговор в отношении мужчины без изменений
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Симферополец, передававший Украине сведения о работе российской авиации, отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.
Задержали крымчанина в июне 2021 года. Апелляционный суд оставил приговор в отношении мужчины без изменений. Он обвиняется в совершении госизмены.
- В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова, - рассказали в пресс-службе ФСБ.
Полученные сведения симферопольский «радист» передавал по защищенному мессенджеру украинским спецслужбам.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи оставил приговор в силе.
Напомним, подробности этой истории КП-Крым сообщала в этом материале.