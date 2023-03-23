Севастополец «обчистил» кофейни на 200 тысяч рублей

Восемнадцатилетнему вору грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Севастополец подозревается в совершении серии краж из местных кофеен. Как рассказали в пресс-службе полиции города-героя, предварительно известно о семи взломах, которые мог совершить 18-летний местный житель.

- Ранее судимый за кражи молодой человек, действуя самостоятельно, а в одном из эпизодов – вместе с подельником, в ночное время руками и ногами разбивал окна и входные двери в помещениях магазинов и кофеен, тайно проникал внутрь, похищал кассовые ящики с выручкой и скрывался, - отметили в пресс-службе МВД Севастополя.

«Добычу» парень тратил на покупки в магазинах и развлечения. Общая сумма похищенного составляет более 200 тысяч рублей.

В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а сейчас он помещен под домашний арест.