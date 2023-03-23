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НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:18

Севастополец «обчистил» кофейни на 200 тысяч рублей

Деньги парень потратил на развлечения
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Восемнадцатилетнему вору грозит до пяти лет тюрьмы

Восемнадцатилетнему вору грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Севастополец подозревается в совершении серии краж из местных кофеен. Как рассказали в пресс-службе полиции города-героя, предварительно известно о семи взломах, которые мог совершить 18-летний местный житель.

- Ранее судимый за кражи молодой человек, действуя самостоятельно, а в одном из эпизодов – вместе с подельником, в ночное время руками и ногами разбивал окна и входные двери в помещениях магазинов и кофеен, тайно проникал внутрь, похищал кассовые ящики с выручкой и скрывался, - отметили в пресс-службе МВД Севастополя.

«Добычу» парень тратил на покупки в магазинах и развлечения. Общая сумма похищенного составляет более 200 тысяч рублей.

В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а сейчас он помещен под домашний арест.