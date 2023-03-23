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НовостиОбщество23 марта 2023 10:30

В Крыму приведут в порядок территории, прилегающие к железнодорожным путям

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, привлекательный образ курортного региона формируется в том числе и на этом этапе
Дмитрий Коренев
Фото: ФГУП «Крымская железная дорога»

Фото: ФГУП «Крымская железная дорога»

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил правительству РК скоординировать работу с КЖД по уборке территорий, прилегающих к железнодорожным путям.

– Правительству РК необходимо скоординировать работу с Крымской железной дорогой в части уборки территорий, прилегающих к железнодорожным путям. Муниципалитетам совместно с КЖД нужно определить зоны ответственности, чтобы привести в надлежащий вид все санзоны и лесополосы вдоль ж/д линий, а также вокзалы и станции, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов подчеркнул, что привлекательный образ курортного региона формируется в том числе и на этом этапе.

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