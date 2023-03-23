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НовостиОбщество23 марта 2023 10:58

Евпатория и Заозерное остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Воду подвозят по графику
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Евпатории масштабная авария на водоводе

В Евпатории масштабная авария на водоводе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 80 тысяч жителей Евпатории и поселка Заозерное остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе 22 марта. Как сообщает ГУП РК «Вода Крыма», к этому моменту авария устранена и идет заполнение системы города.

- Подвоз питьевой воды в первой половине дня осуществляется согласно графику ,- сообщает пресс-служба предприятия.

В свою очередь глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила, что в связи с ограничением водоснабжения, для помощи маломобильным людям привлекли волонтеров. Они доставляют воду на верхние этажи.

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