Крымчанин пойдет под суд за убийство знакомой в пьяной ссоре

Фото: прокуратура Республики Крым
В Армянске перед судом предстанет 31-летний местный житель, который обвиняется в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
По версии органов предварительного расследования, в декабре прошлого года мужчина выпивал дома у своей знакомой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина множество раз ударил знакомую в грудь, после чего задушил ее и скрылся с места преступления.
Прокуратура направила дело в Армянский городской суд.
– В 2013 году мужчина был судим за убийство, – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе осудили мужчину, домогавшегося 11-летней девочки. Он получил шесть лет колонии строгого режима.
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