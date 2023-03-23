Крымчанин пойдет под суд за убийство знакомой в пьяной ссоре

Фото: прокуратура Республики Крым

В Армянске перед судом предстанет 31-летний местный житель, который обвиняется в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии органов предварительного расследования, в декабре прошлого года мужчина выпивал дома у своей знакомой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина множество раз ударил знакомую в грудь, после чего задушил ее и скрылся с места преступления.

Прокуратура направила дело в Армянский городской суд.

– В 2013 году мужчина был судим за убийство, – отметили в надзорном ведомстве.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе осудили мужчину, домогавшегося 11-летней девочки. Он получил шесть лет колонии строгого режима.

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