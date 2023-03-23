В Симферополе 24 марта отключат электричество на 20 улицах и в 32 садовых товариществах Каменского массива

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
24 марта некоторые районы Симферополя останутся без света. Плановые перебои в электроснабжении произойдут на 20 улицах и в 32 садовых товариществах.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Энергетики просят их понять и простить за доставленные неудобства в виде неработающих телевизоров, фенов и прочих электроприборов, ведь ремонт оборудования значительно повысит качество электроснабжения столицы республики.
Где не будет света в Симферополе 24 марта 2023:
улица Ковыльная, 12-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 1-12;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 1-12;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Грибная, 1-17 ;
улица Заповедная, 6, 7;
улица Локаторная, 3-17 ;
улица Лесопарковая,8;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4-32 , 3-39 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;
улица Запрудная, 1-7 ;
улица Приусадебная, 2-18 , 1-19 ;
улица Бела Куна, 43,
улица Ясная, 37;
улица Уркуста, 19; 49;
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Полет», «Муромец», «Скала», «Автобусник», «Пчелка», «Энергия»; «Степное», «Урожай», «Молочник», «Шинник», «Домостроитель», «Привал», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель», «Водник», «Бодрость», «Автомобилист», «Монтажник», «Консервщик», «Строитель», «Механизатор», «Маяк», «Энтузиаст», «Мечта», «Источник», «Дзержинец», «Дорожник», «Снежинка», «Авиатор», «Садко», «Металлист».
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