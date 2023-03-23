Вымогали деньги у пенсионеров: в Крыму полицейские раскрыли аферу с мошенничеством на семь миллионов

Пенсионеры передали мошенникам свыше семи миллионов рублей. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Сотрудники крымской полиции задержали группу мошенников, вымогавших деньги у пенсионеров. Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, преступники действовали по схеме «Ваш родственник в беде».

- Полицейские установили причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около семи миллионов рублей, - отметили в пресс-службе полиции Крыма.

Преступники действовали по старой схеме: обзванивали пожилых людей через так называемые «колл-центры», которые находились не в России. Сотрудников для работы нанимали через Интернет.

Полицейские задержали четырех подозреваемых в Краснодарском крае, троих - в Севастополе, а еще одного курьера - в Сакском районе. Отмечается, что последний «развел» как минимум десятерых пожилых крымчан.

В отношении всех задержанных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до десяти лет колонии.