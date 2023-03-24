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НовостиОбщество23 марта 2023 22:18

Погода на 24 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 марта 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность. Без осадков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 марта на Крымском полуострове будет относительно комфортно.

- В пятницу местами пройдут небольшие дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +14...+16°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Алуште +12°…+13°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +13…+14°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +9…+10°, юго-восточный ветер 4-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +10…+11°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +11…+12°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +15…+16°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Армянске +13…+14°, западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +14…+15°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +7…+10°.

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