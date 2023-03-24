НовостиОбщество 23 марта 2023 22:18

Погода на 24 марта 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 марта 2023 года в Крыму и Севастополе