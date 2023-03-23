Число инвесторов в экономику Крыма в 2022 году увеличилось Фото: Юлия АЛЕХИНА

Валовой региональный продукт Крыма за год снизился на 0,5 процента. Такая информация содержится в отчете премьер-министра Михаила Мишустина о результатах деятельности кабмина в 2022 году, сообщил в своем телеграм-канале глава РК Сергей Аксенов.

– Экономика республики показала высокую степень устойчивости в экстремальной ситуации. Замечу, что снижение объема валового регионального продукта по итогам 2022 года составило всего 0,5%, – написал Аксенов.

Напомним, в своем докладе Мишустин также сообщил об увеличении числа инвесторов в экономику Крыма, объем инвестиций достиг 300 миллиардов рублей. Премьер отметил, что в 2022 году в Крыму благодаря программе социально-экономического развития региона было отремонтировано порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще более 1,5 тыс. дополнительных мест.

– Растет объем инвестиций, продолжается реализация крупных проектов, в том числе восстановление Крымского моста, которое идет опережающими темпами, – подчеркнул Аксенов. – Мы высоко ценим помощь и поддержку, которую президент, правительство и лично Михаил Владимирович оказывают нашему региону.

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