Крымчанка пойдет под суд за взятку сотруднику ФСБ в 1 млн рублей

Женщина хотела таким образом спасти от уголовной ответственности своего племянника Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму осудят жительницу Бахчисарайского района, обвиняемую в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Женщина хотела таким образом спасти от уголовной ответственности своего племянника, которого задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

– [Обвиняемая] приехала в территориальное подразделение УФСБ в Алуште, чтобы передать взятку в 1 миллион рублей. Противоправные действия женщины были пресечены работниками ведомства, – говорится в сообщении.

Как уточнили в региональной прокуратуре, по месту жительства племянника в ходе обыска нашли более 300 грамм наркотических средств и частей наркосодержащих растений. Женщина с целью «отмазать» племянника предложила оперативному сотруднику ФСБ взятку. О незаконном предложении он сообщил своему руководству.

– После чего оперативный сотрудник, действовавший под контролем сотрудников Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, согласился на предложение обвиняемой, и на следующей день последняя на территории города Алушты передала ему указанные денежные средства в качестве взятки, после чего была задержана, – рассказали в прокуратуре.

Женщина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ - «Дача взятки в крупном размере». Она полностью признала вину. Уголовное дело рассмотрит Алуштинский городской суд.

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