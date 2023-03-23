Хуснуллин: запускать на Крымский мост тяжелые грузовики пока не планируется

Запуск движения тяжелых грузовиков по Крымскому мосту пока не рассматривается Фото: Юлия МАРКИНА

Запускать на Крымский мост тяжелые грузовики пока не планируется. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

– Все-таки [запускать по мосту] крупные грузовые машины, с большим грузом, мы считаем, что с учетом СВО пока риск определенный, – сказал вице-премьер журналистам.

Напомним, Хуснуллин также сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших и пустых грузовых автомобилей по Крымскому мосту. По его словам, соответствующее решение примут в ближайшее время.

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