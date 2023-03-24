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НовостиОбщество24 марта 2023 5:04

Крым поставляет в новые регионы РФ 400 мегаватт электричества

Это количество позволяет удовлетворить потребности соседнего региона
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время Крым поставляет в новые российские регионы около 400 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства топлива и энергетики.

Глава ведомства Игорь Коринь отметил, что переток электричества по сетям, находящимся на полуострове, происходит с сентября.

– Текущий объем подаваемой электроэнергии – около 400 мегаватт, – отметил министр.

По его словам, такое количество энергии позволяет полностью обеспечить потребности соседнего региона.